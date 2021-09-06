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Бывший офис банка «Траст» в Малом Гостином дворе продали за 214 млн

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© Фото: baltphoto

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В Петербурге на аукционе бывший офис банка «Траст» продали компании ООО «Горизонт» под управлением московской компании «Альфа Менеджмент».

Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

В Петербурге 6 сентября прошли торги, в результате которых был продан бывший офис банка «Траст». Помещение купила компания ООО «Горизонт», которой управляет московская компания «Альфа Менеджмент».

Офис площадью 1,9 тыс. квадратных метров удалось продать за  214,1 млн рублей. Начальная цена на аукционе составляла 188,65 млн рублей, но так как на пространство претендовало четыре компании, цена поднялась на 26 млн рублей. 

Помещение находится по адресу Банковский переулок, 3, лит. Б. Здание является  объектом культурного наследия «Железо—Красочные ряды» и входит в состав комплекса Малого Гостиного двора. Площадь бывшего офиса банка «Траст» составляет 30% от всего дома.

«Мы довольны итогами аукциона. Объект продан с первых торгов. Благодаря грамотной предпродажной подготовке, нам удалось привлечь на торги интересантов, которые в ходе конкуренции подняли цену», —  делится выводами замруководителя Департамента продаж Дарья Гончарова.

 

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