Дачу Ридингера в Репенино выставили на продажу

На аукционе, который пройдет в начале августа, будет выставлен на продажу региональный памятник «Дача Ридингера» в Репино.

Как сообщает NSP, имущественный комплекс может быть использован под туристическое или гостиничное обслуживание. В соотвествии с условиями, победитель торгов должен будет получить охранное обязательство и выполнять требования в отношении объекта культурного наследия.

«Дача Ридингера» была построена на рубеже XIX–ХХ веков, ранее входило в комплекс санатория «Репино». Площадь здания составляет 429,8 квадратных метров. Участок относится к землям населенных пунктов и расположен на побережье Финского залива в окружении леса.

В настоящее время не используется. Лот оценивается в 8,79 млн рублей.

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