В октябре в Петербурге продадут половину Мытного двора

Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.
В Петербурге 26 октября 2021 года пройдут торги по продаже половины помещений в здании Мытного двора. Российский аукционный дом (РАД) одним лотом продаст 4000 квадратных метров.
Здание является региональным памятником и находится в доме №2 на Евгеньевской улице, лит. А. «Помещения после реставрации будут стоить в несколько раз дороже и легко найдут нового покупателя. Также они могут быть использованы и непосредственно победителем конкурса — в последнее время такие лоты, особенно в историческом центре, востребованы у управляющих компаний коммерческой недвижимости разного профиля», — сообщает пресс-служба РАД.
Начальная цена будет составлять 169,5 млн рублей. Эксперты связывают низкую стоимость с аварийным состоянием помещений.