Здание Мытного двора выставили на торги

Часть Мытного двора продадут в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале комитета. В Северной столице приватизируют шесть помещений на Евгеньевской улице, 2, на пересечении с проспектом Бакунина, недалеко от Невского и Суворовского пр, которые являются обособленной частью здания Мытного двора, признанного региональным памятником. Общая площадь помещений превышает 4000 кв. метров.

Срок продажи — третий квартал 2021 — второй квартал 2022 года. Претендентов с объектом будет знакомить АО «Российский аукционный дом».

Здание построено в первой половине XIX века. Общая площадь Мытного двора - почти 8000 квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия, поэтому для продажи проведут конкурс.