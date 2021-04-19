На Лиговском проспекте продали офисное здание за 179 млн рублей

В Петербурге продали офисное здание на Лиговском проспекте, расположенное в доме №56Б. Шестиэтажное здание продали на онлайн-торгах за 179 млн рублей.

Как сообщает Российский аукционный дом, площадь здания составила 4,2 тыс. «квадратов». К дому также принадлежала территорию между станциями метро «Лиговский проспект» и «Площадь Восстания», площадью в 1,9 тысяч квадратных метров. Ранее зданием владел АО "Научно-исследовательский институт "ТЕСТ".

На территории здания могут разместить апарт-отель, офис или гостиницу. Нового владельца пока не представили общественности.