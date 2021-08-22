В Петербурге на торги выставят шесть помещений Мытного двора

Смольный собирается продать часть Мытного двора в Санкт-Петербурге. На торги будут выставлены шесть помещений в центре Северной столицы, которые являются обособленной частью здания. Речь идет о помещениях, которые находятся на Егорьевской улице, 2, общая площадь которых составляет более 4 тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, торги начнутся в октябре. Конкурс будет проводить Российский аукционный дом.

Кроме того, эксперты сообщают, что на территории комплекса Мытного двора могут открыть выставочную площадку, офисы, гостиницу, а также торгово-выставочный центр.

Отметим, что Мытный двор был построен в первой половине 19 века. В течение времени здание несколько раз перестраивалось. Общая его площадь составляет около 8 тысяч квадратных метров.