Архитекторы из Петербурга победили в конкурсе «Ресурс периферии»

В открытом конкурсе архитектурных проектов «Ресурс периферии» победила команда из Петербурга. Также в конкурсе участвовало еще несколько команд из города на Неве. Примечательно, что первые три места заняли местные команды.

Победный проект представили Евгений Зайцев, Евгений Новосадюк и Анна Кузнецова. Петербургские архитекторы разработали общественное пространство, объединения парков и скверов в крупные зеленые зоны города. Основной «изюминкой» проекта был проспект Энтузиастов, который молодые специалисты решили преобразовать в бульвар для пешеходов.

Кроме того, организаторы конкурса учредили специальную награду за наиболее интересное решение по теме паркинг. Награду получила команда Натальи Парсадановой.