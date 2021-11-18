500 тысяч рублей заплатят за лучший проект благоустройства сада Жореса Алферова

В Петербурге объявлен открытый конкурс на лучший проект благоустройства сада Жореса Алферова. Зеленая зона находится в Калининском районе города между проспектом Науки и улице Верности.

Как сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуры, за лучший проект победитель получит 500 тысяч рублей. Участвовать могут архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники. Принимаются работы как от отдельных мастеров, так и от творческих коллективов. От участников требуется сформулированная идея благоустройства сада, а также эскизы арт-объектов, которые они предлагают использовать на территории.

Работы принимают до 3 декабря. С 14 по 16 декабря пройдет выставка представленных проектов, по итогам которой выберут победителей.