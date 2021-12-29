Петербургские архитекторы запустили кампанию против сноса здания аэропорта «Пулково»

В Петербурге архитекторы начали сбор подписей за сохранение здания аэропорта «Пулково» 1973 года постройки. Об этом 29 декабря сообщают представители союза городских архитекторов.

Аэровокзал хотят включить в список объектов культурного наследия. Он был построен 1973 году и долгое время оставался самым большим пассажирским терминалом в СССР.

В 2014 году здание было неудачно реконструировано из-за чего потеряло ряд частей архитектурного произведения, однако, при этом сохранились элементы композиции и функциональность.

«Союз архитекторов Санкт-Петербурга инициирует процесс присвоения аэровокзалу статуса объекта культурного наследия и предлагает обсуждать его дальнейшую судьбу максимально открыто, на базе архитектурного конкурса, который позволит определить наилучший способ приспособления здания-памятника», — сказано в тексте обращения.