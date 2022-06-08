Реставрационные и ремонтные работы остановили в "Новой Голландии"

В "Новой Голландии" временно приостановили все ремонтные и реставрационные работы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу острова.

Согласно информации на сайте, третий этап реставрации там должен был длиться с 2021 по 2025 годы. Как долго будет длиться приостановка работ и как эти изменения повлият на сроки реставрации, не уточняется.

В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла в тендере на реставрацию зданий и реорганизацию острова. К работе привлекли некоммерческий фонд "Айрис" Дарьи Жуквой и Романа Абрамовича. Также в конкурсе на разработку генерального плана принимали участие архитекторы и урбанисты со всего мира. В 2011 году остров впервые открыли для посетителей. Основной частью пространства стал парк. Там проводят концерты, мастер-классы, выставки и занятия йогой. В зимнее время там открывают каток.

После окончания всех работ остров должен стать платформой для молодых и творческих сил в разных областях. Здесь хотят разместить не только коммерческие проекты, но также образовательные и культурные центры, научные лаборатории, а также выставочные пространства.

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