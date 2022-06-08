В июне запустят водный маршрут от крейсера «Аврора» до Новой Голландии

В Петербурге в этом году четыре новых водных туристических маршрутов начнут работу. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В эфире телеканала генеральный директор судоходной компании Андрей Кузнецов рассказал об одном из них - Крейсер «Аврора» — Новая Голландия — Центральный Военно-морской музей

По его словам, этот интересный маршрут запускается в этом году. Он свяжет центр города "Аврора" - Новая Голландия - Морской музей. Сейчас уже проводят последние приготовления и его вот-вот запустят. Он отметил, что уже 9 или 12 июня будет открыт этот маршрут.

Подробнее узнать об этом можно в программе "Петербург - город решений".

С 30 апреля уже начал ходить водный маршрут с помощью которого от Новой Голландии можно добраться до Севкабеля и Эрмитажа. По маршруту были запущены усовершенствованные суда типа "Москва".