Недвижимость в Петербурге подорожала в 2-3 раза с начала 2021 года

С начала 2021 года стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге выросла в два-три раза. Специалисты связывают это с тем, что повысилась стоимость строительных материалов. Ранее бензин стоил не так дорого, но сейчас его цена также резко выросла.

«Строительная компания ПСП» сообщила, что рост цен на бетон составил 25% и планируется, что к концу этого года цены на недвижимость вырастут на 50%. Причиной подорожания также стал цемент.

«Вкупе с беспрецедентным увеличением цен на арматуру, железо, утеплитель и опалубку в два-три раза, себестоимость строительства выросла в полтора раза с начала года. В денежном эквиваленте это превышает 21 тысячу рублей за квадратный метр», — рассказал РБК глава компании Дмитрий Плавник.

Кроме того, с начала 2021 года увеличились также цены на арматуру, железо и утеплитель.