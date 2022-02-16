За год себестоимость строительства жилья в Петербурге выросла на 50%

В Петербурге за год себестоимость строительства жилья выросла на сразу на 50%. Об этом 16 февраля сообщает ТАСС ссылаясь на данные исследования консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

«За 2021 год себестоимость строительства жилья в Петербурге в среднем увеличилась на 50%. Некоторые стройматериалы выросли в цене в 2,5 раза. При этом средние цены на жильё в сегменте масс-маркет в Петербурге увеличились на 32%», — говорится в тексте исследования.

Эксперты считают, что за год рост себестоимости почти в два раза опередил стоимость квартир. Основной причиной стремительного роста считают рост цен на строительно-монтажные работы, составляющие в себестоимости наибольшую долю (около 65%).