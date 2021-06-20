До конца 2021 года в России увеличатся цены на жилье

Аналитики компании ГК «СК ПСП» сообщили, что до конца 2021 года в России цены на жилье сильно увеличатся, и это неизбежно. Причиной увеличения стоимости недвижимости специалисты назвали повышение цен на себестоимость строительства, которое увеличилось из-за подорожания строительных материалов.

Кроме того, эксперты отметили, что за последние 6 месяцев стоимость почти всех стройматериалов увеличилась в 1,5-3 раза. Так, цена на арматуры, железо, а также утеплили выросла в 2 раза, а фанеры для опалубки — в 3 раза. Примерная стоимость всех строительных материалов, в общем, примерно увеличилась в 1,5 раза.

«Если еще полгода назад при строительстве проектов, например, экономкласса можно было уложиться в 40 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас себестоимость метра уже превышает 60 тысяч рублей», — заявили аналитики.