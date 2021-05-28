Летом ожидается падение спроса на недвижимость в Петербурге на 30%

В Петербурге есть вероятность резкого падения спроса на первичную недвижимость. Эксперты прогнозирует падение на 30% в период с июля по сентябрь. Причиной изменений специалисты называют экономический кризис, который вынуждает людей выбирать более гибкие и выгодные предложения на рынке.

При этом застройщики считают, что цены на стройтовары только подрастут. По этому поводу высказалась Евгения Павлова, генеральный директор строительной компании.

«В первую очередь это чистовые и отделочные материалы: плитка, паркет, ламинат — покрытие. Они дорожают моментально, потому что дорожают материалы. То же самое происходит с мебелью, то же самое происходит со светильниками, из-за подорожания ДСП стоимость увеличивается», — сообщает директор.

По мнению специалиста, строительные материалы и мебель подорожают на 7-10%.

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