В Петербурге в пять раз вырос ввод объектов складской недвижимости

В Санкт-Петербурге ввод объектов складской недвижимости в первой половине 2021 года вырос в пять раз, а предложения упали на 80%.

Согласно данным Knight Frank St. Petersburg, с января по июнь этого года введено в эксплуатацию 58,1 тысячи квадратных метров новых площадей качественной складской недвижимости. Данные показатели в 5 раз превышают аналогичные в 2020 году.

Больше всего предложений снизилось в классе А — на 95%. Кроме того, сообщили, что свободных площадей практически не осталось, как и класса В. Эксперты заявили, что из-за дефицита предложений вырастут арендные ставки.