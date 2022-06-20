Крупный морозильный склад для десертов появится на Софийской улице

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга планируют построить морозильный склад десертов. Площадь объекта составит семь тысяч «квадратов».

В качестве места для возведения склада выбрали Софийскую улицу. Завершение строительства намечено на конец 2022 года. Инвестиции в проект оцениваются в 500 млн рублей.

Объект должен стать самым большим морозильным складом из имеющихся в Северной столице площадок подобного типа. Об этом сообщает ALLNW.

Производитель десертов уже достиг договоренности с ILR Construction о строительстве склада. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Илья Князев рассказал, что «Десерт Фентези» завладела участком на Софийской улице еще несколько лет назад.

Новый складской комплекс позволит расширить количество продукции компании. Также здесь построят второе кондитерское производство.