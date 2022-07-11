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В Петербурге открыли новый частный склад для хранения личных вещей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге теперь представлен один из крупнейших игроков рынка частных складов. Места для хранения в промзоне "Парнас" открыла московская сеть "АльфаСклад". Об этом сообщает "Коммерсант".

Под частный склад были реконструированы около тысячи квадратных метров в нежилом здании в 1-м Верхнем переулке. До шести тысяч квадратных метров планируют увеличить полезную площадь. В будущем компания хочет открыть в Петербурге в год от одного до трех self-storage.

На складе можно арендовать бокс площадью от одного квадратного метра или уличный контейнер от дух квадратных метров. Также там можно воспользоваться услугой упаковки и доставки вещей в пункт хранения.

Стоит отметить, что в Северной столице слабо развит сегмент self-storage. Так, в городе функционирует еще одна московская сеть складов Safebox. У этой компании есть объекты в Калининском и Красногвардейском районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что крупный морозильный склад для десертов появится на Софийской улице.

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