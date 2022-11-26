В Петербурге на 32% увеличилось число предложений по продаже складов

Рост количества объявлений о продаже складов в России резко вырос. Это может быть также связанно с перераспределением логистических потоков в Москве и Санкт-Петербурге.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, число объявлений о продаже складов в этом месяце превысило аналогичный показатель прошлого года более чем на 24%. Рост объявлений может быть связан с уходом из РФ большого количества зарубежных компаний, а также с перераспределением логистических потоков в Москве и Петербурге.

Так, в столице предложение выросло в четыре раза, а в городе на Неве – почти на 32 процента. Уточняется, что при этом спрос на складские помещения сместился в регионы.

Региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко уточнил, что активность участников рынка и онлайн-торговли сохраняется на прежнем уровне несмотря на такую тенденцию.