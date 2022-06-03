В Петербурге онлайн-ретейлеры сдают в аренду 109 тысяч "квадратов" складов

На рынке складской недвижимости сейчас вакансия находится на уровне 1 процента и составляет около 37 тысяч квадратных метров. При этом продолжаетс рост предложения по субаренде складов. Об этом сообщает "РБК-Петербург".

109 тысяч квадратных метров предлагают крупные e-commerce. Ранее эти "квадраты" были арендованы для собственных нужд. По мнению директор департамента исследований Nikoliers Вероники Лежневой, к концу года данный показатель может составить 130-150 тысяч квадратных метров.

Эксперт уточнила, что онлайн-ретейлеры выставляют в аренду площади по цене, которая сопоставима с тем, что они сами платят. Лежнева отметила, что пока нет кейсов, чтобы субаренду выставляли больше, чем сами платят, таким образом зарабатывая на субаренде дополнительно.