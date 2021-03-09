Рост цен на квартиры в Петербурге привлек в город застройщиков

Девелопер Glorax Development Андрея Биржина приобрела 2,9 га земли на Белоостровской улице в Приморском районе с намерением возвести там жилые дома. Как пишет "Ъ", компания потратила на сделку 7 млрд рублей с учетом стоимости земли.
45 тыс. кв. метров жилья компания реализует на открытом рынке.
Не исключено, что соседние участки также рано или поздно войдут в состав жилого комплекса, отметили в компании.
По мнению экспертов, Glorax получит от продажи квартир до 11 млрд руб.
Также компания занимается строительством в Москве и Московской области.
Компанией владеет Андрей Биржин. Он выкупил 25% акций у партнера в октябре 2020 года, после чего стал единоличным владельцем Glorax.