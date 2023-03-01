За прошлый год инвестиции в петербургскую недвижимость превысили 100 миллиардов рублей

По итогам 2022 года в недвижимость Петербурга было инвестировано более ста миллиардов рублей. При этом большая часть средств пришлась на площадки под девелопмент.

Выяснилось, что за 2022 год в петербургскую недвижимость в общей сложности было инвестировано 104,9 миллиарда рублей, что почти на 40% меньше, чем годом раньше. Об этом сообщает сообщает "Петроград" со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Уточняется, что около 57% инвестиций пришлось на площадки под девелопмент. При этом в основе сделок лежали земельные участки, которые планировалось задействовать под строительство жилья и апартаментов.

В 2022 году на коммерческую недвижимость пришлось 43% от общего числа всех инвестиций. Как правило, деньги направляли на приобретение офисных зданий.