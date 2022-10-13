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На рынок недвижимости Петербурга выведут еще 200 тысяч квадратов жилья

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© Фото: предоставлено компанией Аквилон

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Федеральный девелопер Группа Аквилон собирается вывести на рынок недвижимости Петербурга еще 200 тысяч квадратных метров жилья. Такими планами застройщик поделился в пресс-релизе, который посвятили дню рождения компании. В данный момент в городе на стадии строительства находятся 8,7 миллиона квадратов жилья.

Девелоперы из Петербурга продолжают активно разрабатывать и реализовывать новые проекты, что отразилось в рейтинге крупнейших городских застройщиков по объему ввода жилья за девять месяцев текущего года. В семерку лучших вошли такие компании, как ЛСР и Setl Group, а также «Главстрой Санкт-Петербург», «Эталон», «Самолет» и Группа Аквилон.

У Группы Аквилон сейчас семь ЖК в Петербурге и пригороде, их общая площадь превышает 400 тысяч квадратных метров. По словам Президента Группы Аквилон Александра Рогатых, в скором времени компания планирует выходить на новые площадки – в данный момент идет активная стадия переговоров по нескольким потенциально подходящим участкам.

Группу Аквилон создали в Архангельске в октябре 2003 года. Сейчас в портфеле компании — более 200 объектов, чья общая площадь превышает два миллиона квадратов в пяти регионах: Москве, Петербурге, Ленобласти, Архангельске и Северодвинске. Компания входит в 20 самых крупных застройщиков страны.

Более того, девелопер активно внедряет технологические разработки и принципы проектирования собственного производства, а также организует полноценную развитую среду для высокого уровня комфорта для жизни. В Группе Аквилон рассказали, что основывают свою работу на концепции 4Э – это энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия средств жителей.

«Среди разработок, которые Группа Аквилон использует при возведении своих объектов — энергоэффективная технология Termo-S, система защиты от шума SOUNDSTOP, «умная» система управления домом inHOME, планировки по принципу «разумные метры» и др», – добавил девелопер.

В этом году компания заявила о запуске своего производственно-логистического комплекса, в рамках проекта которого запустят завод по изготовлению железобетонных конструкций и изделий.

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