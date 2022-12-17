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Эксперты оценили идею бизнеса «доходных домов»

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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По мнению аналитиков рынка, в связи с увеличением стоимости недвижимости и сокращением доходов россиян вектор рынка жилья может сместиться от покупки квартир к их аренде.

В рамках прогнозируемой ситуации в Государственной думе РФ задумались о подготовке законодательного проекта, который будет направлен на развитие арендного жилья. Так, девелоперам будут предоставляться различные льготы, среди которых, например, нулевой налог на прибыль, а также льготные кредиты. Проект собираются внести на рассмотрение в начале 2023 года.

По словам председателя правления компании «Евроинвест Девелопмент» Андрея Валерьевича Березина, возведение доходных домов в России может быть оправдано только при условии стабильной экономики в стране и на рынке недвижимости. Также эксперт уточнил, что подобная идея претендует на звание отдельного вида бизнеса, который пока что не закреплен на законодательном уровне.

«Именно из-за того, что отсутствует четкая законодательная база и рынок недвижимости постоянно сталкивается с всевозможными «штормами», проекты «доходных домов» не имеют широкой практики», — уточняет Андрей Березин.

Помимо этого, эксперт отметил, что предлагаемые в законопроекте льготы не поспособствуют привлечению инвесторов. В первую очередь необходимо проработать правоприменительную практику, которая будет гарантировать защиту вложенных в строительство инвестиций.

По мнению Андрея Березина, укрепить права арендаторов и арендодателей поможет сохранение баланса интересов: важно дать ответы на множество открытых вопросов. Например, все еще неизвестно, как долго данный рынок будет оставаться независимым с точки зрения урегулирования со стороны государства арендных ставок.

«Прогнозировать такого рода влияние в нынешних условиях дело неблагодарное. Это последовательный процесс, который должен развиваться с постоянным мониторингом ситуации и адекватной реакцией властей и законодателей на то, как их инициативы воспримет рынок. В этом плане у бизнеса и власти должен выстроиться очень тесный взаимный диалог», — заключил председатель правления компании «Евроинвест Девелопмент».

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