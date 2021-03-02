Петербургские комнаты в центре резко подскочили в цене

Покупатели проявляют все больший интерес к комнатам в коммунальных квартирах в старом фонде Петербурга. Как сообщили аналитики «Петербургской недвижимости», долгое время стоимость комнат не менялась, однако с конца прошлого года они начали стремительно расти в цене.

По данным на начало марта, комнаты площадью 20-25 кв. м в старом фонде стоят 3-5,5 млн руб. Таким образом, цена квадратного метра в комнатах порой достигает цены квадратного метра в бизнес-классе на первичном рынке, пишет "ПД".

Самый значительный рост замечен для комнат в общежитиях.

А самыми дорогими районами стали Петроградский и Приморский.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ипотечная программа способствовала росту спроса на жилье в прошлом году, что привело к скачку цен на недвижимость.