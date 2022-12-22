В Петербурге из-за переизбытка предложений дешевеет жилье на вторичном рынке

В Санкт-Петербурге покупатели стали реже покупать вторичное жилье. В связи с этим цены на “вторичку” в ноябре упали на 3 процента. Эксперты считают, что в 2023 году роста цен не будет в связи с избытком предложений.

В текущем, 2022, году покупатели стали на 12 процентов реже покупать недвижимость на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Neva.Today.

В Северной столице рост цен на вторичное жилье фиксировался до весны, однако под конец года заметили снижение. В ноябре падение составило 3 процента. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году продавцы не станут повышать цены в связи с переизбытком предложений.

Отметим, что в среднем один квадрат на вторичном рынке обойдется в 199,7 тысяч рублей. Это на 2,7 процентов больше, чем в 2021 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России в предновогоднее время курортная недвижимость “премиум” сегмента подорожала на 28 процентов. Объекты бизнес-класса обойдутся на 12 процентов дороже. Такая тенденция привычна для конца года.