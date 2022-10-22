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В Петербурге и Ленобласти резко упал спрос на дорогие коттеджи

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Среди петербуржцев сильно понизился спрос на дорогую загородную недвижимость, что повлияло на понижение цены таких домов.

Как пишет “Ъ-СПб”, снижение спроса касается как новых коттеджей, так и “вторичку”. Отмечается, что в 1,7–2,1 раза уменьшилось число сделок по итогам трех кварталов 2022 года. По словам директора по продажам элитной недвижимости Richness Realty Investment Group Владимира Федорова, такое падение связанно с снижением спроса, в том числе со стороны покупателей из регионов, а также с ростом предложения при отсутствии качественных объектов, с нерешимостью покупателей и общей неопределенной ситуации на рынке.

По итогам первого полугодия 2022 года, согласно оценке NF Group, средняя стоимость элитных коттеджей в Петербурге выросла на 36% (до 89,6 млн рублей). А коттеджи класса B подорожали в годовом выражении на 3% (до 27,1 млн рублей).

Отмечается, что несмотря на текущую неопределенность и низкий спрос, девелоперы продолжают вводить новые объекты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за лето 2022 года в России зафиксирован рост ипотечных кредитов.

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