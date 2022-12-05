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Эксперт объяснил спад цен на жилье

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© Фото: pxhere

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Эксперт рынка недвижимости, президент региональной гильдии риелторов Олег Перевалов объяснил, чем обусловлен спад цен на жилье.

Как пишет “МК в Калининграде”, с августа 2021 года цены на квадратный метр первичного жилья в Калининграде начали расти и к началу ноября 2022 достигли 147,4 тысячи рублей. В октябре цена за “квадрат” составляла около 100,4 тысячи рублей.

Если говорить про “вторичку”, то средняя цена квадратного метра достигала 108,3 тысяч рублей. В реальности квадратный метр в октябре стоил 101 тысяч рублей.

По словам Перевалова, в целом ситуация на рынке недвижимости не меняется. Однако цены немного сползли вниз. Также он отметил, что рынок держится за счет граждан, переехавших в Калининградскую область.

“Предложение превышает спрос, и в связи с этим цены корректируются. Не сказать, что сильно падают, но все-таки идут вниз”, — заявил эксперт.

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