Эксперт объяснил спад цен на жилье

Эксперт рынка недвижимости, президент региональной гильдии риелторов Олег Перевалов объяснил, чем обусловлен спад цен на жилье.

Как пишет “МК в Калининграде”, с августа 2021 года цены на квадратный метр первичного жилья в Калининграде начали расти и к началу ноября 2022 достигли 147,4 тысячи рублей. В октябре цена за “квадрат” составляла около 100,4 тысячи рублей.

Если говорить про “вторичку”, то средняя цена квадратного метра достигала 108,3 тысяч рублей. В реальности квадратный метр в октябре стоил 101 тысяч рублей.

По словам Перевалова, в целом ситуация на рынке недвижимости не меняется. Однако цены немного сползли вниз. Также он отметил, что рынок держится за счет граждан, переехавших в Калининградскую область.

“Предложение превышает спрос, и в связи с этим цены корректируются. Не сказать, что сильно падают, но все-таки идут вниз”, — заявил эксперт.