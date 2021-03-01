"Газпром" построит спорткомплекс на месте Северного рынка в Петербурге

Участок на пересечении Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова, где раньше находился Северный рынок, передан от компании "Лидер" к "Газпрому". Работы на участке так и не начались, хотя планировались с 2017 года, сообщило издание "Деловой Петербург".

В середине 2020 года территорию в 4,5 га отдали в бессрочное пользование ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями", который, в свою очередь, подконтролен комитету по физической культуре и спорту.

Компания "Лидер" выступила с обращением Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, подав ходатайство об обеспечительных мерах. Суд отказал в требовании. Новое заседание ожидается в апреле. В 2019 году "Лидер" распродали по частям.