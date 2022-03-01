Риэлторы сообщают об ажиотажном спросе на новостройки Петербурга и Москвы

В Петербурге и Москве резко подскочил спрос на недвижимость в новостройках. По данным ЦИАН, всего за сутки он вырос вдвое.

Увеличились и цены на недвижимость в обоих мегаполисах. В среднем, за неделю рост составил 1,5%.

Эксперты объясняют сложившийся ажиотаж резко возросшими ставками по ипотеке. Те, кому банки одобрили заявку на ипотечный кредит до увеличения ставок, торопятся купить квартиру на прежних условиях.

Такую же спешку демонстрируют и те, кто недавно продал квартиру. Они стремятся быстрее вложить имеющиеся на руках наличные средства. Подобный рост активности и является фактором, провоцирующим рекордный рост спроса на жилье в новостройках.