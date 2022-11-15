В Северной столице доля ипотечных сделок достигла рекордного уровня

На рынке недвижимости в Петербурге установлен исторический рекорд: в октябре 2022 года доля ипотечный сделок составила 93%. В основном в ипотеку берут квартиры в новостройках.

Пресс-служба компании «Петербургская недвижимость» опубликовала статистические данные из которых следует, что структура ипотечных сделок по сравнению с предыдущим месяцем не поменялась. Самый большой процент от всех ипотечных сделок приходится на программу ипотеки с господдержкой – 72%. Затем идет доля семейной ипотеки – 19%, стандартная ипотечная программа – 7% и IT ипотека – 2%. Высокий спрос на ипотеку с господдержкой объясняется ее доступностью максимально широкому кругу граждан.

На данный момент на рынке недвижимости в Петербурге сейчас благоприятные условия, за последние семь месяцев цены стабилизировались. Средняя стоимость за квадратный метр в Петербурге составляет 223 тысячи рублей.

Эксперты делают акцент на том, что состояние рынка недвижимости в 2023 году будет зависеть от изменений востребованных ипотечных инструментов. С 1 января 2023 года завершается срок действия ипотеки с господдержкой, однако семейная ипотека продлена до июля 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 20% россиян мечтает о квартире в Северной столице.