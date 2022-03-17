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Эксперт рассказал, что будет с ценами на жильё в России

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© Фото: pixabay.com

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Ожидается резкое падение цен.

Резкое падение курса рубля, нестабильная экономическая ситуация и снижение покупательной способности приведут к снижению спроса на рынке жилья. Как следствие эксперты прогнозируют снижение цен на 70% от установившегося до кризиса уровня. Об этом сообщает «АБН».

Такой прогноз изданию дал член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он отметил, что к резкому падению есть предпосылки. События развивались похожим образом во время экономических кризисов 2005, 2008, 2014-2015 гг.

Во время первых двух кризисов, как подчеркнул эксперт, рынок восстановился достаточно быстро — примерно в течение года. После 2015-го на это потребовалось около тех лет. При этом докризисных показателей рынок достиг только в 2020-м году. Но на последний уже повлияла пандемия.

Константин Барсуков пояснил, что текущая ситуация будет зависеть от санкций, состояния экономики, степени обесценивания рубля. Сегмент, в котором произойдет изменение цен, будет зависеть и от господдержки. Дисбаланс рынка новостроек и вторичного жилья может возникнуть, если серьезную поддержку окажут застройщикам. В этом случае возможно отставание на 20-30%. Как пояснил эксперт, в этом случае цены на новостройки могут остаться прежними. Жилье на вторичном рынке подешевеет до трети от прежних показателей стоимости.

Есть также предпосылки для дисбаланса в меньше степени. Эксперт не исключил и роста цен на недвижимость, отметив, что делать точные прогнозы пока преждевременно.

Вероятность того, что цены на жилье в России упадут, Константин Барсуков оценил в 50-60%. Еще 30% составляет возможность сохранения показателей неизменными. В 10% можно говорить о возможном росте цен. Так специалист охарактеризовал прогнозы на рынке вторичной недвижимости.

В новостройках при достаточном уровне господдержки на 50-60% прогнозируется вероятность сохранения прежних цен. 40% составляет возможность того, что расценки упадут. Еще 10% - того, что они не изменятся.

Как подчеркнул Константин Барсуков, в любой момент возможно резкое обесценивание рубля. Тогда прогноз потеряет свою актуальность и возможен резкий рост показателей.

При падении спроса люди не будут покупать квартиры. Продавать их по цене ниже рыночной будет бессмысленно. Показатели могут измениться уже завтра, поскольку на рынок влияет множество факторов.

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