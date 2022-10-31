В России упал спрос на новостройки

В последнее время на рынке недвижимости “висит” приличное количество нераспроданных квартир в новостройках несмотря на то, что раньше всегда было престижно иметь такое жилье.

Как передает “МК Мурманск”, в настоящее время в ожидании покупателя находятся порядка 70 миллионов квадратных метров жилья. Такая ситуация ставит под угрозу те новостройки, в которых готовность составляет менее 50% — их могут вообще перестать брать.

Спрос сильно снижается. Как рассказал вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз, в среднем в России темпы продажи недвижимости рухнули до 70%, что сопоставимо с площадью жилья, которая сдается в аренду в течение целого года.

В связи с низким спросом, цены на жилье начинают падать, но даже это не способно хоть как-то улучшить положение. Дело в том, что люди принимают решения о покупке не зависимо от стоимости. Они больше отталкиваются от общего положения дел в стране и в мире в целом.

Также отмечается, что падение спроса негативно отражается на работе девелоперов.