Эксперт рассказал, есть ли будущее у ипотеки в России

Ключевая ставка в России выросла до рекордных значений и многие считают, что это станет причиной «смерти» ипотеки в стране и сделает приобретение недвижимости по ипотечной программе попросту невозможным. Президент российской Гильдии риелторов Игорь Горский в беседе с Neva.Today выразил уверенность, что ипотека не умерла.

Эксперт отметил, что нынешняя ставка ипотечного кредитования — «не шоколад». В среднем, по его прогнозам, она составит 17-18%. Однако банки обещают, что повышение вводится примерно на три месяца.

Государствообразующий характер строительной отрасли, по мнению Игоря Горского, побудит власти к новой волне субсидий. Подобная ситуация возникала уже два раза за предшествующие нынешнему положению дел восемь лет. В первом случае речь шла о присоединении Крыма и первом санкционном кризисе в 2014-2016 году. Во второй раз свою роль сыграла пандемия коронавируса в 2020-2021 годах.

В предыдущий раз данное положение дел мотивировало многих россиян «ввязаться» в ипотечные кредиты. Это, в свою очередь, способствовало росту цен.

Игорь Горский считает, что в настоящее время ценам на недвижимость не с чего снижаться. Он также пояснил, что застройщики обошлись без традиционных предновогодних акций и скидок в декабре. Этому способствовало выполнение планов на первый квартал или даже полугодие текущего года еще в декабре предыдущего. В целом по отрасли, по словам эксперта, присутствует определенная ликвидность.

Подпитывает рынок недвижимости и внутренняя миграция. Александр Горский напомнил, что переезжающие из одного региона в другой люди в первую очередь стремятся решить вопросы с жильем.