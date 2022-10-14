В России летом выросло число ипотечных кредитов

В России в третьем квартале 2022 года был зафиксирован рост объема ипотечных кредитов. За один июнь данный показатель подскочил на 35%.

ЦБ предоставил данные, согласно которым ипотечный портфель в РФ достиг 12,7 трлн рублей в средине третьего квартала. К этому моменту в стране было оформлено порядка 636,4 тысяч займов на 2,2 трлн рублей.

Отмечается, что жилье чаще всего приобретают в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском крае. Петербург стал лидером по данному показателю в Северо-западном федеральном округе. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуется “вторичка”.

Так, Сбербанк выдал в 2,5 раза больше ипотек.

Рост был зафиксирован на протяжении всего третьего квартала. В сентябре было выдано на тысячу кредитов больше, чем месяцем ранее. За этот период времени Сбер выдал 30 млрд рублей восьми тысячам людей.

За девять месяцев Сбер увеличил портфель на 18% в сравнении с тем же периодом за прошлый год. Растущий спрос на ипотеку эксперты объяснили выгодными условиями и разнообразием программ.

В текущем году российский рынок недвижимости пополнился большим количеством выгодных предложений от девелоперов и банков. Также льготы теперь могут получить работники из определенных экономических сфер.

Клиенты Сбера могут рассчитывать на ставку по ипотеке ниже уровня 2019 года. Также семьи с детьми могут получить заем от 5,3%.