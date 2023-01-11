Холдинг "Евроинвест" занял лидирующие позиции среди девелоперов в Ленобласти

"Евроинвест Девелопмент" (входит в холдинг «Евроинвест») Андрея Березина вышел в число лидеров на рынке жилья Ленинградской области, несмотря на то что 2022 год оказался непростым для застройщиков.

По итогам года "Евроинвест Девелопмент" вошел в тройку лидеров рынка жилья Ленобласти. По данным аналитического агентства Dataflat.ru на начало декабря, компания Андрея Березина увеличила продажи до 1487 лотов за год, что больше показателей годом ранее.

Выручка компании за год возросла с 7,14 млрд рублей до 9,37 млрд. Удачными для компании были и последние недели года, когда покупатели традиционно стараются воспользоваться новогодними акциями. В конце года "Евроинвест Девелопмент" выставил на продажу новые квартиры в одном из ключевых для компании проектов комфорт-класса в Ленобласти — iD Murino.

На сайте застройщика отмечалось, что открываются продажи в 7-м корпусе клубного квартала iD Murino II. Выставлено 568 квартир площадью от 24 до 110 квадратных метров.

Поддержала рынок недвижимости и льготная ипотека, которая продолжится и в 2023 году. Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках до 1 июля 2024 года. Максимальный размер кредита в Ленобласти составляет 12 млн рублей.

Девелоперы в последние годы стали внимательнее относиться к вопросам социальной инфраструктуры. Образцами можно считать проекты iD Kudrovo и iD Murino, реализуемые "Евроинвестом". К примеру, в Кудрово застройщик планирует возвести три дошкольных учреждения и одну школу, а в Мурино уже работает четыре детских сада и школа.

В 2023 году "Евроинвест" объявит о новых проектах в регионе. Уже известно о планах компании выйти на рынок Петербурга с проектом ЖК iD Collection Moskovskiy. Жилой комплекс будет построен возле станции метро "Фрунзенская" в Адмиралтейском районе Петербурга.

Напомним, инвестиционная компания "Евроинвест" была основана в 1992 году. Круг интересов холдинга очень широк и охватывает различные сферы — промышленность, инновации, сельское хозяйство и другие. С 2017 года холдинг Андрея Березина развивает девелоперское направление, основав под эти цели "Евроинвест Девелопмент". Первый проект был реализован во Всеволожском районе Ленобласти и получил название iD Murino. Он состоит из четырех многоэтажных корпусов экономкласса. Всего спустя три года "Евроинвест Девелопмент" вошел в число лидеров рынка по количеству возводимых жилых объектов в Ленобласти.

В число лидеров строительного рынка Ленобласти по итогам 2022 года также вошли компании "ЦДС" и "ПИК".