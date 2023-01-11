  • 11 Январь 2023
USD 11.01.2023 69.6094 -0.6908
USD ММВБ 13:34 69.0387  
EUR 11.01.2023 74.5438 -0.5347
EUR ММВБ 13:34 74.1961  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Холдинг "Евроинвест" занял лидирующие позиции среди девелоперов в Ленобласти

Автор:


© Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Темы дня

"Евроинвест Девелопмент" (входит в холдинг «Евроинвест») Андрея Березина вышел в число лидеров на рынке жилья Ленинградской области, несмотря на то что 2022 год оказался непростым для застройщиков.

По итогам года "Евроинвест Девелопмент" вошел в тройку лидеров рынка жилья Ленобласти. По данным аналитического агентства Dataflat.ru на начало декабря, компания Андрея Березина увеличила продажи до 1487 лотов за год, что больше показателей годом ранее.

Выручка компании за год возросла с 7,14 млрд рублей до 9,37 млрд. Удачными для компании были и последние недели года, когда покупатели традиционно стараются воспользоваться новогодними акциями. В конце года "Евроинвест Девелопмент" выставил на продажу новые квартиры в одном из ключевых для компании проектов комфорт-класса в Ленобласти — iD Murino.

На сайте застройщика отмечалось, что открываются продажи в 7-м корпусе клубного квартала iD Murino II. Выставлено 568 квартир площадью от 24 до 110 квадратных метров.

Поддержала рынок недвижимости и льготная ипотека, которая продолжится и в 2023 году. Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках до 1 июля 2024 года. Максимальный размер кредита в Ленобласти составляет 12 млн рублей.

Девелоперы в последние годы стали внимательнее относиться к вопросам социальной инфраструктуры. Образцами можно считать проекты iD Kudrovo и iD Murino, реализуемые "Евроинвестом". К примеру, в Кудрово застройщик планирует возвести три дошкольных учреждения и одну школу, а в Мурино уже работает четыре детских сада и школа.

В 2023 году "Евроинвест" объявит о новых проектах в регионе. Уже известно о планах компании выйти на рынок Петербурга с проектом ЖК iD Collection Moskovskiy. Жилой комплекс будет построен возле станции метро "Фрунзенская" в Адмиралтейском районе Петербурга.

Напомним, инвестиционная компания "Евроинвест" была основана в 1992 году. Круг интересов холдинга очень широк и охватывает различные сферы — промышленность, инновации, сельское хозяйство и другие. С 2017 года холдинг Андрея Березина развивает девелоперское направление, основав под эти цели "Евроинвест Девелопмент". Первый проект был реализован во Всеволожском районе Ленобласти и получил название iD Murino. Он состоит из четырех многоэтажных корпусов экономкласса. Всего спустя три года "Евроинвест Девелопмент" вошел в число лидеров рынка по количеству возводимых жилых объектов в Ленобласти.

В число лидеров строительного рынка Ленобласти по итогам 2022 года также вошли компании "ЦДС" и "ПИК".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram