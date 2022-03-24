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Как купить квартиру в один клик: принцип работы маркетплейса PN.ru

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© Фото: pixabay

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Благодаря стремительному развитию онлайн-площадок и поспевающему за новыми реалиями рынку недвижимости купить квартиру в Петербурге стало еще проще и безопаснее. Уже около 62 % местных жителей предпочитают выбирать жилье на специальных маркетплейсах, говорит статистика «Петербургской Недвижимости». В результате этот сегмент стал самым быстрорастущим каналом онлайн-продаж, где размещают свои предложения ведущие застройщики города. Редакция «МК в Питере» лично протестировала функционал сервиса PN.ru от «Петербургской Недвижимости», чтобы найти квартиру мечты.

Платформа PN.ru — это маркетплейс новостроек, где представлены все варианты жилья от надежных девелоперов. Бонусом к удобному функционалу становятся постоянные акции, скидки, выгодные предложения, а также эксклюзивные ипотечные ставки, которые «Петербургская недвижимость» готовит специально для своих клиентов. Это возможно благодаря большим объемам продаж компании, что неудивительно — каждую третью квартиру в Петербурге приобретают через платформу PN.ru. Причем выбрать новостройку получается несложно — на маркетплейсе представлено более 35 тысяч квартир в 177 ЖК, которыми занимаются более 40 девелоперов. Вся информация о стоимости и специальных предложениях появляется у пользователя после регистрации в личном кабинете сервиса.

Чтобы подобрать идеальную квартиру на маркетплейсе можно указать все желаемые параметры: количество комнат, расположение, цену. Следуя за подсказками платформы и указывая все критерии, клиент получает выборку из подходящих ему вариантов. Журналисты издания, например, остановили свой выбор на жилом комплексе «Автограф в центре», который расположен на Лиговском проспекте в шаговой доступности от Невского проспекта. 

Современные технологии помогают увидеть, как проходит стройка в режиме реального времени. А на фотографиях и панорамах можно посмотреть, какие объекты социальной инфраструктуры находятся рядом с выбранным жилым комплексом. Некоторые из девелоперов предлагают также «3D-тур», где покупатель может виртуально прогуляться по территории ЖК и с помощью инфографики и анимации собрать полное впечатление о квартире. Кроме того, площадка готова показать генплан объекта и рассказать все о ходе строительства. Дополнительно клиенту показывают план выбранной квартиры и живые фотографии самого дома. 

Редакция обратила внимание на привлекательные ипотечные ставки от банков-партнеров — 0,05 %, 4,39 %, 4,4 %. Платформа предлагает воспользоваться ипотечным калькулятором, который уже настроен на акции и учитывает специальные предложения банков — партнеров сервиса. Пользователи могут сами выбрать сумму первого взноса и обозначить срок кредита. Программа же посчитает размер ежемесячного платежа. Клиенты могут самостоятельно выбрать подходящий для них банк и узнать ипотечную ставку. Так, на вариант, который приглянулся журналистам, сейчас действует предложение по «семейной» ипотеке со сниженной ставкой 6 % годовых. 

При оформлении покупки квартиры на маркетплейсе PN.ru можно сразу задействовать социальные льготы, в частности, материнский капитал.

Благодаря развитию технологий и меняющемуся образу жизни онлайн-покупка недвижимости стала одним из самых удобных вариантов сделки. Тем, кто подыскивает квартиру в Петербурге из регионов, не придется приезжать лично — подписать бумаги можно с помощью электронной подписи. 

Все, что нужно покупателю — определиться с квартирой. Дальше всем займутся специалисты сервиса, они подадут заявку на ипотеку в банки, а потом организуют клиенту необходимые встречи с девелопером. Для этого нужно забронировать квартиру через систему «онлайн-бронирование». Там пользователя попросят ввести паспортные данные для формирования электронного залогового соглашения о бронировании, а потом выбрать способ оплаты жилья. От этого будет зависеть срок оформления брони: одну неделю дадут при стопроцентной оплате или рассрочке, а две — при оформлении ипотеки. 

Затем остается только оплатить бронь, то есть внести залог в размере 20 тысяч рублей. После этого квартира будет забронирована, и сотрудники платформы свяжутся с клиентом и начнут работать над оформлением. Конечно, менеджер ответит на все вопросы и будет оставаться на связи до конца сделки. Гарантию безопасности на себя возьмут банки-партнеры. Кроме того, в любой момент покупатель может связаться с юристом и уточнить правовые аспекты сделки. 

Все время клиент работает с платформой PN.ru и банками напрямую. Благодаря приоритетам системы: безопасности, самостоятельности и оперативности, покупатель сам проходит все шаги до оформления понравившегося жилья. Потом в работу вступает команда сервиса, которая берет работу с документами на себя. Личное присутствие в офисе продаж не требуется даже при подписании договора — для этого в ход идет электронная подпись. Когда все формальные процессы будут соблюдены, покупателю останется только приехать и забрать ключи от квартиры.

 

 

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