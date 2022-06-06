В России может появиться промышленная ипотека

Вопрос запуска в России так называемой «промышленной ипотеки» прорабатывают Министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Министерство экономического развития. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, её могут предоставлять по ставке 5%.

Под промышленной ипотекой понимается предоставление предприятиям кредитов на льготных условиях для последующего приобретения недвижимости у промышленного девелопера. В разработке промышленной ипотеки в России участвуют и главы некоторых регионов. О результатах чиновникам предстоит доложить в Правительство до 9 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне стали чаще подавать заявки на оформление кредитов. Рост фиксируется на все виды кредитования, в том числе ипотечное.