Россияне стали чаще подавать заявки на кредиты

В России снова вырос интерес к кредитным продуктам. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование финансовой экосистемы «Юником24», в апреле спрос на кредитные карты в России вырос в 1,7 раза. Заявки на потребительские кредиты россияне подавали в три раза активнее, чем месяцем ранее.

нтерес возрос к кредитам почти во всех сегментах. На потребительский кредит спрос вырос на 31%, а на кредитные карты — на 65%. Количество заявок на получение ипотечного кредита выросло на 8%. Автокредиты стали оформлять на 19% активнее.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита.