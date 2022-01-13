Ставку аренды городской недвижимости в Петербурге увеличили на 0,4%

В 2022 году арендная ставка для городской недвижимости Петербурга выросла на 0,4%. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», текущий индекс установлен на основании постановления петербургского правительства от 2014 года № 946 и составил 1,04 к прежней ставке арендной платы, действовавшей до 1 января 2022 года.

Новый индекс арендной ставки будет применяться при расчете платежей по недвижимости, арендодателем которой является Санкт-Петербург. Речь в постановлении идет исключительно об объектах нежилого фонда.