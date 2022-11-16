В Петербурге упали цены на аренду квартир

Российский рынок недвижимости переживает период сезонного восстановления объема предложений на квартиры. Благодаря упадку спроса снизились ставки на аренду квартир в крупных городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Как передает МК в Мурманске, число арендаторов квартир сократилось и собственникам пришлось понизить стоимость аренды. В целом ставка снизилась на 18%.

Основной причиной этой тенденции является неравномерное восстановление объема предложений. Повышенные предложения вызывают ответный спрос из-за чего ставки возвращаются на возвышенные позиции. Однако стоит отметить, что данная ситуация замечена не везде, в некоторых регионах цены на аренду квартиру по прежнему ниже среднего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в октябре доля ипотечных сделок составила 95%, тем самым был установлен новый исторический рекорд. Эксперты поясняют, что это связанно с тем, что на данный момент ипотека с господдержкой доступна широкому кругу граждан.