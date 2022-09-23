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Смольный “замораживает” тарифы за аренду на уровне 2021 года

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Правительство Петербурга решило окажет помощь местному бизнесу, для этого решили ввести новую меру поддержки. Было принято решение, что ставки за аренду городской недвижимости для бизнеса останутся на уровне 2021 года.

Как сообщает Neva.Today, недавно прошло рабочее совещание в Смольном, по итогам которого было принято решение о “заморозке” цен на аренду городской недвижимости для местных бизнесменов. В четверг, 23 сентября, в администрации Северной столицы рассказали, что стоимость аренды сохранится на уровне прошлого года.

Отмечается, что переплату, которая уже произошла, можно будет зачесть в счет последующих платежей. Но если бизнесмен захочет расторгнуть договор, то эту разницу ему вернут.

По предварительным данным, бизнесмены смогут сохранить около 400 млн рублей благодаря тому, что Смольный “замораживает” тарифы. Всего с марта 2022 года было принято около 100 мер поддержки городского бизнеса.

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