В России произошел спад цен на аренду жилья

В Московской и Ленинградской областях, а также еще в 16-и городах России, сильно снизились цены на аренду жилья.

Как пишет “МК в Мурманске”, такой резкий спад цен и ставок произошел после того, как в стране была объявлена частичная мобилизация.

Ставка в объявления снизилась в среднем на 1-2%. Так, однокомнатные квартиры стали ниже в цене на 3%, а двухкомнатные — на 4%. Отмечается, что новые предложения, что появились на рынке, значительно ниже по цене, чем квартиры, которые были размещены давно.

Число предложений по долгосрочной аренде выросло 2,6 раза, в связи с чем цены также упали. Также за прошлый месяц количество объявлений на рынке недвижимости увеличилось почти на 40 тысяч. Из-за высокой конкуренции, объявления стали более лояльными в цене.