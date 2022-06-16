Стоимость аренды жилья снизилась в Петербурге

Снижение стоимости за аренду жилья начали фиксировать в Петербурге и Ленинградской областью. Об этом сообщает консалтинговый центр "Петербургская недвижимость".

В мае этого года аналитики заметили, что средняя арендная ставка для однокомнатных квартир и студия стала ниже на 2,2 процента. Средняя стоимость к июню 2022 года составляет около 25 тысяч рублей. При аренде двухкомнатной квартиры можно сэкономить примерно 2,5%. На такой показатель снизилась цена за съем жилья и теперь составляет до 32,9 тысячи рублей, а за трехкомнатную квартиру можно заплатить около 43,2 тысячи рублей. Цена на аренду квартир с тремя комнатами снизилась на 2,9 процента.

Также подешевели предложения на номера - на 0,6%. За месячную аренду придется отдать 12,5 тысячи рублей. По словам экспертов, на рынке также выросло количество предлагаемого жилья для долгосрочной аренды. При этом растет спрос среди арендаторов - запросы выросли на 15 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что перепланировка в квартиры-студии может помочь решить проблему коммуналок.