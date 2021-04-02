«Мегалайн» планирует реализовать инвестиционные проекты на ПМЭФ-2021

Строительная компания «Мегалайн» выразила желание сотрудничать со Смольным, направив соответствующее предложение в администрацию Петербурга. О планах компании реализовать инвестиционные проекты на ПМЭФ-2021 сообщили в ведомстве.

Так, «Мегалайн» направила в адрес градоначальника Александра Беглова предложение, целью которого является «подписания соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года».

Известно, что компания «Мегалайн» занимается строительством жилых, общественных и промышленных объектов по всей стране, а также реализует инвестиционные проекты. Так, компания развивает территорию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская», а также занимается строительством транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).