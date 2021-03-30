За год в Петербурге на 19% выросло количество купленных автомобилей

В Петербурге за первые три месяца 2021 года продали 21 305 легковых автомобилей в салонах города. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество проданных машин возросло на 19%. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

С начала пандемии, вызванной инфекцией коронавируса, авторынок Петербурга начинает постепенно восстанавливаться. При этом известно, что в январе продажи выросли на 17%, а в феврале на 21%. Соответственно продажи на авторынке не снижаются уже восемь месяцев подряд.

Специалисты по продажам машин из автосалонов отмечают, что в ближайшие полгода продажи могут вырасти на 40%.