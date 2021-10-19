В петербургских дилерских центрах возник дефицит новых автомобилей

Информация появилась из данных ассоциации «Российский автомобильные дилеры» и группы компаний «Прагматика».

В Петербурге дефицит автомобилей «достиг критических значений». Индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Петербурга сократился на 12% в сентябре 2021 года по сравнению с августом.

«В сентябре дефицит новых автомобилей в дилерских центрах достиг критических значений. Уменьшился объем покупателей, которые не хотели ждать и выбирали машины из имеющегося стока. К этому фактору добавилась и более низкая активность после сезона отпусков», — говорит директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

В Петербурге уже в четвертый раз в этом году фиксируется отрицательная динамика индекса контрактования (соотношение заключенных и расторгнутых договоров на покупку авто).