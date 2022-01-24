В России составили топ-10 самых дешевых авто

Самой дешевой машиной России стал седан Lada Granta стоимостью 598,9 тыс. руб. Всего «АвтоВАЗ» выпускает восемь из десяти самых бюджетных авто в стране.

Так, серебро и бронза рейтинга «Российской газеты» также достались «Ладе», но в других вариантах кузова: лифтбек и универсал. Хэтчбэк Lada Granta стоит 649,5 тыс. рублей и занимает 4 место. Купить машину вам помогут отзывы об автосалонах в вашем городе.

Те самые два иностранца - это Renault Logan (762,9 тыс. руб.) на шестом месте и седан Chevrolet Nexia (850,9 тыс. руб.) на девятом.

Самый доступный внедорожник в России - Lada Niva Legend, который стоит 693,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России впервые превысила миллион рублей. По данным «Автостата», теперь этот показатель составляет 1,049 млн.

За январь машины подорожали в среднем на 8% - или 79 тыс рублей. За год же цены выросли на 52% - или 361 тысячу.

Причина роста стоимости авто – инфляция. К ней добавляется глобальная нехватка полупроводников и связанный с ней дефицит новых авто у дилеров.

В России наблюдается острый дефицит автомобилей в наличии у дилерских центров. Потенциальные покупатели вынуждены записываться в лист ожидания даже без знания точной цены или предполагаемого периода поставки. На отдельные модели очереди из желающих уже достигли 2023 года. Эксперты прогнозируют существенное превышение спроса над предложением в 2022 году.

Большинство выпущенных заводами авто отправляются клиентам сразу, поэтому количество авто в наличии у дилеров продолжает уменьшаться. В ГК «Аларм-Моторс» считают, что в первом квартале текущего года достигнет 20%. При этом ведущие китайские автомобильные бренды в ближайшие полгода продолжат рост.