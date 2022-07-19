В Петербурге на 20% упали продажи новых автомобилей

На автомобильном рынке в Петербурге продажи упали на 20% по сравнению с маем. Специалисты Ассоциации «Автомобильные дилеры России» и компания «Прагматика» проанализировали ситуацию на рынке.

Эксперты заявили, что основными причинами уменьшения числа сделок в автосалонах является сокращение складов у многих дилеров в связи с остановками локального производства или поставок машин. Вторым фактором стал рост параллельного импорта и смещение спроса с новых авто на машины с пробегом, чья цена упала на 15 процентов.

Российский бренд Lada в июне стал лидером по количеству заключенных контрактов. Также на девять процентов в Петербурге вырослои продажи и других марок, у которых получилось укрепить свои позиции в июне - Hyundai, Chery, Exceed, KIA и Mazda.

По объему продаж июнь оказался неудачным для Ford, Mitsubishi, Skoda и Renault, а также для премиальных марок BMW, Land Rover и Audi.

Стоит отметить, что также в Петербурге все больше людей переходят на удаленную работу. В АБН рассказали, как правильно организовать рабочее место в собственной квартире.