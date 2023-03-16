В Петербурге автодилеры стали в несколько раз чаще продавать китайские бренды

Петербуржцам стали чаще предлагать китайские автомобили. За прошлый год в Санкт-Петербурге количество автодилеров, занимающихся продажами авто из КНР, увеличилось почти в два раза.

Так, в начале прошлого, 2022, года машины китайских марок можно было купить в 45 центрах Северной столицы, однако сейчас горожанам доступно 77 таких торговых точек. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Теперь, помимо уже известных Chery, Geely и Haval, на территории региона есть автосалоны Omoda, Faw и Changan Skywell. По мнению специалистов, количество официальных игроков китайских брендов в городе на Неве будет продолжать увеличиваться, так как дилерские центры заинтересованы в новых партнерах в связи с прекращением поставок транспортных средств западных марок.

Допускается, что к концу текущего года 80 % продаж автомобилей в Петербурге придется на АвтоВАЗ и китайские бренды.